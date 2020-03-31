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Коронавирус 4 минуты назад

31 марта 202020:56 Ася Емельянова

Пронзительная минута молчания: Италия не справляется сама

Минимум до 12 апреля продлится всеобщий карантин в Италии, которую в сложнейшее время острой пандемии раскалывает преступность. По данным издания La Stampa на юге республики — в Сицилии и в Палермо — готовятся массовые бунты против карантина, которые спонсирует мафия. Коза Ностра уже перехватывает транспортные грузы с севера страны и даже запрещает врачам уезжать в Милан и Бергамо. Именно там сегодня открылся возведенный за месяц на территории местной ярмарки госпиталь. И именно там, в Ломбардии, работают российские военные врачи.

Пронзительнее всего эта минута молчания звучит там, где все началось. В крохотном Кодоньо. Месяц назад это была другая страна, другая жизнь. Один случай, один пациент. Одна ошибка и в трауре сегодня вся страна.

В такой же тишине накануне утром в Бергамо отправляли очередную военную колонну — ни проститься, ни благословить — на кадрах мелькает лишь карабинер в маске, отдающий честь этот траурной процессии. Морги и крематории в Ломбардии не справились, военные везут погибших в Тоскану.

Ролик "Бергамо — это мы", смонтированный мэрией, кажется фейком. Слишком пусто, слишком тихо. Но это живые кадры. Людей нет — если ты не на карантине — ты в интенсивной терапии. За месяц вирус забрал целое поколение пожилых и взялся за молодежь — на аппаратах ИВЛ в Ломбардии две тысячи тех, кому чуть за 30.

За Бергамо сражаются всем миром. Накануне в Вероне приземлился еще один спецборт из России — на борту 30 аппаратов ИВЛ. Российских военных, что начали поливать улицы, дезинфицировать дома престарелых, встречают куличами в упаковке — техника безопасности. Плакатами на русском: "Спасибо большое!"

С места обстановку докладывает Давиде Лорети — группа телекомпании Mediaset третий день сопровождает наших военных.

"И на этой машине наклейка "Из России с любовью". А это баллоны с аэрозолем, который распылят для дезинфекции всего пансионата. Военные делят каждую комнату на квадраты и каждый тщательно обрабатывает свой участок. Это очень скрупулезная и аккуратная работа — и русские делают ее", — говорит итальянский тележурналист.

За 4 дня было продезинфицировано 15 пансионатов. Нужно торопиться, потому что пожилые люди продолжают умирать. Не спасся и этот пансионат, говорит нам директор.

"В начале месяца у нас было 160 пациентов, 41 из них скончался, то есть посчитайте! — это 25 % погибших", — сказал он.

"Обработка длится несколько часов. Российские специалисты продолжают работать блок о бок с итальянскими военными, чтобы помочь им в это чрезвычайной ситуации", — рассказывает Лорети.

Италия задыхается и горит на севере и тлеет на юге. Эти красные точки – там, где вирус упустили. И не дай бог — вспыхнет и там.

В стране 101 тысяча зараженных, 11 тысяч погибших. На втором месте — Испания — 94 тысячи случаев, 8 тысяч летальных исходов. Франция отстает по числу заболевших, но догоняет Китай по смертности — 3 тысячи человек.

Необъяснимо хорошая статистика в Германии — на 67 тысяч случаев 600 смертей. Британия пока удерживает цифры, но среди заболевших — премьер, принц. Вирус подобрался к королеве — у ее лакея-собачника COVID-19 и он на самоизоляции.

Это будет самая необычная Пасха. Уже понятно, что к 12 апреля ничего не откроется. Без застолий собираться нельзя. С молитвой у телевизоров — церкви закрыты. Каждый один на один с собой. Как и страны ЕС.

Эта пандемия большое испытание для единой Европы — когда вирус победят, многие спросят у Брюсселя, почему пришлось выживать в одиночку.

Несмотря на статистику, по технике безопасности и дисциплине у итальянцев по-прежнему "двойка". И потому патрули – на каждом углу. Они ждут тебя у дома, у магазина, на каждой улице. Главное правило – "сидим дома" – пока никто не отменял.

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