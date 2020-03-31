За первоапрельские шутки о COVID-19 в Таиланде посадят на два года

Первоапрельские шутки и розыгрыши на тему коронавируса COVID-19 доведут до тюрьмы. Причем срок заключения может достигать двух лет, а штрафы 40 тысяч таиландских бат, предупредил заместитель пресс-секретаря генеральной прокуратуры Таиланда Косонлават Интхучунйонг. 40 тысяч бат — это эквивалент 1300 долларов.

С обращением к жителям Таиланда про шутки и обман в День дурака Косонлават Интхучунйонг обратился через Facebook. Он подчеркнул, что в условиях чрезвычайного положения будут отслеживаться все "коронавирусные шуточки" в интернете, соцсетях или СМИ, сообщает РИА Новости.

Карантин, введенный во многих странах из-за пандемии, провоцирует людей на шутки. 30-летний британский боксер Билли Джо Сандерс опубликовал в Instagram видео, на котором в шутку рассказал, как бить жен и подруг во время карантина, когда заканчивается терпение. Шутка не зашла: Британский боксерский совет по контролю приостановил лицензию профессионального боксера, одержавшего верх в 29 поединках из 29, причем в 14 боях — нокаутом.

Пандемия объявлена ВОЗ по коронавирусу 11 марта 2020 года. Коронавирус инфицировал уже более 800 тысяч человек в мире, почти 39 тысяч из них скончались. Шутки на фоне этих смертей веселыми не кажутся даже на фоне карантина.

В России карантин действует во многих регионах пока по 5 апреля. Рекомендуется оставаться дома и не выходить из него без серьезных причин. За сутки на 31 марта в России число заболевших увеличилось на 500 человек. Всего диагноз "коронавирус" поставлен 2337 пациентам. 17 человек умерли. 121 пациент выздоровел. Большая часть заболеваний приходится на Москву.