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Коронавирус 13 минут назад

1 апреля 202002:29 Мария Киреева

Московское метро призвало любителей отдыха на свежем воздухе к порядку

Московское метро призвало любителей отдыха на свежем воздухе к порядку

Станция "Плита", выход на левую сторону, следующая станция "Обеденный стол" с пересадкой на серую ветку под названием "Диван". Обновлённая карта метро — от пресс-службы столичного департамента транспорта. Который предупреждает — "будьте внимательны, выходя из вагона". В общем — вполне понятный намек на то, что в ближайшее время стоит пользоваться исключительно внутриквартирными пересадочными пунктами.

При этом, покупки россиян в первые дни самоизоляции — говорят о том, что многие вовсе не собирались соблюдать карантин. Спрос на мангалы вырос в четыре раза, на шампуры — в полтора. Правда, после ужесточения режима — планы на барбекю так и остались не реализованы. Однако, появились некие заманчивые предложения — о том, как обойти запреты и съездить на "шашлычный тур".

Как пишут блогеры, реклама расходится по мессенджерам. За 15 тысяч рублей всем желающим обещают организовать пикник под видом выезда на дачу, который официально разрешен. Дескать, клиентов ждут несколько видов мяса в "тайном месте". Один нюанс — работают только по предоплате. Так что, наверняка, речь о банальном ситуативном мошенничестве.

Но, тот кто ищет, находит и другие выходы. Например, жарят шашлык — на балконе. Но и тут — последствий не избежать. Официально запрет жарить шашлыки на балконе в России был введён относительно недавно. Поправки, внесенные в правила по обеспечению пожарной безопасности, вступили в силу с первого октября прошлого года. Казалось бы – кому, вообще, может прийти в голову готовить мяса на углях у себя на лоджии?! Однако, как показала практика, любителей балконных пикников ещё до карантина было немало. Пояснять, что это опасно – даже как-то странно, но мы это сделаем. Даже если вы готовите аккуратно, от шашлыка на углях выделяется много дыма. Копоть будет портить отделочные материалы не только вашего балкона, но и соседских тоже. Плюс – запах, который будет въедаться в шторы, занавески.

А теперь перейдём к куда более серьёзным последствиям. При горении древесный уголь, на котором незадачливые жильцы пытаются пожарить домашний шашлык, выделяет много химических соединений. Среди них метанол, углекислый и угарный газы. Последнего в процессе сжигания одного килограмма угля образуется почти два с половиной кубических метра!

И то, что мангал стоит на балконе, совершенно не значит, что весь дым уйдёт на улицу. Как правило, давление в помещении меньше, чем снаружи. Поэтому воздушный поток устремляется внутрь квартиры. С учётом особенности циркуляции воздуха на придомовой территории балконные шашлычники вполне могут угореть сами, либо отравить угарным газом своих соседей.

Ну и, конечно, достаточно нескольких секунд, чтобы мирные посиделки на балконе превратились в крупномасштабный пожар.

Подобных историй за последние годы были десятки! Поэтому, собственно, и пришлось вводить запрет. Настораживает и ещё один факт: в первые дни самоизоляции в столице вырос спрос не только на мангалы и мясо, но и на алкоголь! А по статистике – 9 из 10 пожаров, возникших на балконе во время приготовления шашлыка, случились по вине нетрезвых жильцов.

За нарушение правил пожарной безопасности беспечным гражданам грозит довольно ощутимый штраф за шашлыки не только на балконах домов, но и в гаражах, а также вблизи детских площадок.

При этом если праздник закончится пожаром, то виновник может получить реальный тюремный срок.

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