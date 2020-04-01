Продано! Украинские черноземы пойдут с молотка

Украина под угрозой дефолта все-таки приняла закон о распродаже последнего своего актива — земли. Это было условие МВФ. С 1 июля 2021 года мораторий на продажу отменяется. Аграрии уверены — весь чернозём заберут иностранцы.

Не так страшен коронавирус, как требования МВФ. В масках, перчатках и в специальных очках депутаты Верховной Рады собрались на внеочередное заседание. Западные партнёры сулят Киеву 10 миллиардов долларов, если Рада примет губительные для страны законы. Президент лично приехал уговаривать.

В числе законопроектов в угоду МВФ – нашумевший документ о рынке земли. Он отменяет существующий мораторий на продажу чернозёма. Многие нардепы "Слуги народа" отказались поддерживать своего лидера. Неожиданно помогла голосами политическая сила Петра Порошенко. Поговаривают, что взамен бывший президент получил обещание от Зеленского – не преследовать его по коррупционным статьям.

Поправки в законопроект Верховная рада рассматривала до поздней ночи. Сессионный зал заметно поредел. Указывая на отсутствие кворума "Оппозиционная платформа — за жизнь", заблокировала трибуну, но заседание продолжилось, закон был принят. Нардепы собираются оспорить сам документ и порядок его принятия в Конституционном суде.

Второй закон, которым Киев спешит порадовать МВФ, запрещает возвращать национализированные банки прежним владельцам. Инициатива фактически направлена на то, чтобы украинский олигарх Игорь Коломойский не смог вернуть себе "Приватбанк", национализированный в 2016 году. Контролировать банковский сектор Украины Западу так будет проще.

Благодаря альянсу Зеленского и Порошенко и этот документ был принят. Пока в первом чтении. Следующее рассмотрение инициативы состоится через неделю. Кулуарные переговоры продолжаются. Эксперты полагают, что для окончательного принятия инициативы голосов может и не хватить.