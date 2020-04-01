Жертвами пандемии становятся известные спортивные клубы

Некоторые спортивные клубы на фоне пандемии коронавируса объявляют о банкротстве. Баскетбольный "Калев" и футбольная "Жилина" — среди тех, кто не справился с вынужденной остановкой сезона.

Многие годы эстонский "Калев" был одним из лучших в Единой лиге ВТБ по эффективности и соотношению бюджета и спортивных результатов. Но всё идёт к тому, что пандемию коронаривса и вынужденную остановку сезона "Калев" может не пережить. Невозможность полноценно функционировать, проблемы со спонсорами, дефицит бюджета более одного миллиона евро. "Калев" на грани.

Тревожно и в футбольной Европе. Уже первого апреля начинается процесс самоликвидациях словацкого футбольного клуба "Жилина". Участник еврокубков, многократный чемпион Словакии, клуб с более, чем столетней историей и некогда соперник московского "Спартака". "Жилина" прекращает свое существование. Такие клубы живут в первую очередь за счёт продажи футболистов. Сегодня более чем вероятно, что доход от летних трансферов будет близок к нулю. Расформирование клуба, вероятно, единственный возможный выход.

Пандемия коронаирвуса и фактически приостановка любой футбольной деятельности. Всё это может повлечь за собой цепную реакцию, в группе риска в первую очередь — скромные клубы. Как раз такие, как "Жилина".

Чтобы спасти ситуацию на радикальные меры идут в больших клубах и топовых чемпионатах. "Тоттенхэм" мало того, что на 20 процентов сокращает зарплаты сотрудников офиса клуба. Все 550 сотрудников "Тоттенхэма" отправлены в отпуск. Не касается это только самих футболистов. Ещё один клуб АПЛ – "Ньюкасл" отправил в отпуск весь персонал, кто непосредственно не работает с первой командой.

"Барселона" объявила о сокращении зарплат футболистам первой команды на 70 процентов. Лионелю Месси и компании пришлось согласиться. Всё ради того, чтобы пережить кризис и сохранить рабочие места в клубе.

Федерация регби США с трудностями не справилась на фоне пандемии — объявила о банкротстве. Теперь эту организацию будут реорганизовывать.

Континентальная хоккейная лига также учиться жить в условиях новой реальности. Большой вопрос — как будет выглядеть сама лига и составы клубов ближайшей осенью, когда стартует новый сезон. Уже пошли потери, так например, многолетний лидер атак "Салавата Юлаева" швед Линус Умарк уехал из Уфы и продолжит карьеру в Швейцарии. Линус Умарк согласился на трёхкратное понижение зарплаты.