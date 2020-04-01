Валюты бывшего СССР: лидером падения в марте стал грузинский лари

В марте, с 29 февраля по 31 марта, абсолютное большинство валют стран бывшего СССР упало к доллару США*, не изменились лишь две валюты с фиксированным курсом — азербайджанский и туркменский манат. Лидером падения стал грузинский лари (-15,04%). За ним идут казахстанский тенге (-14,93%), белорусский рубль (-13,96%), российский рубль (-13,82%), киргизский сом (-13,56%), украинская гривна (-12,47%), армянский драм (-5,13%), таджикский сомони (-5,10%), молдавский лей (-2,20%) и узбекский сум (-0,29%).

Причина такого падения вполне очевидна — это "идеальный шторм", состоящий из пандемии коронавируса, надвигающегося мирового экономического кризиса и падения цен на нефть, считает старший аналитик Иинформационно-аналитического центра "Альпари" Вадим Иосуб. Удар принимают в такой ситуации экономики всех стран, но больнее всего приходится странам с развивающейся и переходной экономикой, а также экспортерам сырья и, в первую очередь, углеводородов и продуктов их переработки.

На надвигающийся кризис подавляющее число крупнейших центробанков ответило беспрецедентным смягчением денежно-кредитной политики, опустив ставки до нуля или исторических минимумов и запустив многотриллионные программы количественного смягчения. Не остались в стороне и банки региона, хотя динамика ставок была самой разнообразной.

Первым в минувшем месяце отреагировал Национальный банк Молдовы (НБМ), снизив 4 марта базовую ставку до 4,5% с 5,5% на фоне замедления темпов роста инфляции. Регулятор учел макроэкономические показатели внутри страны и за рубежом, а также риски для мировой экономики, связанные с распространением коронавируса. По прогнозам НБМ, в 2020 году в Молдове инфляция продолжит падать с прогнозируемых в первом квартале 6,8% до 3% в первом квартале 2021 года. Последний раз Нацбанк снижал базовую ставку на 2 процентных пункта в декабре прошлого года.

Центральный банк Узбекистана 5 марта сохранил ставку рефинансирования на прежнем уровне в 16% из-за негативного влияния коронавируса на мировую экономику. Данное решение обусловлено предстоящей либерализацией регулируемых тарифов и усилением внешнеэкономических неопределенностей, связанных с коронавирусом. Регулятор уточнил, что экономические проблемы в мировой экономике, связанные с распространением коронавируса, могут оказывать определенное влияние на экономику Узбекистана. При этом масштаб влияния будет определяться длительностью кризисной ситуации в Китае.

Центробанк страны подчеркивает, что сокращение импорта некоторых товаров из Китая, имеющих ощутимую долю в потребительской корзине, может создать определенное давление на внутренние цены. Регулятор при этом ожидает, что влияние "эффекта коронавируса" на внутренние цены будет разовым и краткосрочным, а спрос по импортируемым товарам из Китая будет удовлетворен за счет расширения внутреннего производства и налаживания импорта из других стран, в результате чего в среднесрочной перспективе цены стабилизируются. При этом Центробанк Узбекистана отметил снижение годовой инфляции в феврале на 0,8% по сравнению с январем и на 1,7% по сравнению с декабрем прошлого года.

Нацбанк Казахстана принял 10 марта внеочередное решение повысить базовую ставку на 275 базисных пунктов, с 9,25% до 12% годовых. Регулятор пояснил, что решение о повышении базовой ставки принято в ответ на резкое изменение ситуации в мировой экономике, назвав главными факторами коронавирус и нефть. При этом Нацбанк Казахстана подтвердил приверженность режиму свободно плавающего обменного курса национальной валюты, но не исключил валютные интервенции для обеспечения стабильности финансовой системы. На последовавшем менее чем через неделю очередном заседании Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 12%, и при этом пересмотрел свой прогноз по динамике цен на нефть марки Brent с $60 до $35 за баррель.

Нацбанк Украины 12 марта снизил учетную ставку до пятилетнего минимума в 10% годовых с 11%, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон и поддержать экономику. НБУ продолжает прогнозируемое смягчение монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% +/- 1 процентный пункт и поддержать экономический рост на Украине в условиях охлаждения мировой экономики. НБУ ожидает, что снижение ставки придаст необходимый стимул экономике. При этом Нацбанк сообщил, что может ускорить снижение ставки при благоприятных условиях или, наоборот, ужесточить монетарную политику при реализации рисков, но пока сохраняет ее прогноз на уровне 7% к концу 2020 года.

НБУ отметил, что инфляция на Украине в январе-феврале опустилась ниже целевого диапазона, и он может в апреле пересмотреть прогноз на 2020 год, составляющий 4,8%. По оценке регулятора на середину марта, распространение коронавируса в мире пока оказывает ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины, а падение цен на мировых рынках и конкурентные войны производителей нефти будут влиять на инфляцию в сторону снижения.

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии 18 марта принял решение оставить ставку рефинансирования неизменной на уровне 9% годовых. Регулятор отметил, что на фоне пандемии коронавируса и существенного падения цен на нефть глобально возросла экономическая неопределенность. Ожидается, что темпы экономического роста замедлятся как у основных торговых партнеров, так и в самой Грузии, из-за чего на данном этапе невозможно делать точных прогнозов. Нацбанк страны отметил, что решение сохранить ставку рефинансирования было принято на фоне "существующей крайней неопределенности". Нацбанк будет готов смягчать монетарную политику, если спрос на внешнем и внутреннем рынке будет настолько высок, что повлияет на снижение инфляции, несмотря на обесценивание национальной валюты — лари.

Ну и, наконец, 20 марта Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых. Наряду с решением по ключевой ставке, Банк России принял ряд мер, которые направлены на обеспечение финансовой стабильности, поддержку экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. Эти меры, в том числе, нацелены на сохранение доступа к банковскому кредитованию малого и среднего бизнеса, на поддержку развития ипотечного кредитования, защиту интересов граждан, пострадавших от распространения пандемии. Кроме того, предусмотрены шаги, которые снизят административную нагрузку на финансовый сектор и поддержат его потенциал по предоставлению ресурсов экономике.

Ну а под конец месяца Международное рейтинговое агентство Fitch изменило на "негативный" прогноз изменения рейтингов в банковском секторе СНГ из-за последствий распространения коронавируса и падения цен на нефть, предупредив о возможных негативных рейтинговых действиях. Пересмотр прогноза коснулся семи из восьми рынков СНГ, которые рейтингует Fitch: России, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Грузии. По мнению агентства, стабильными остаются перспективы только у банковского сектора Узбекистана, что объясняется высокой долей госсектора как среди банков, так и среди заемщиков.

Степень давления на банки будет зависеть от силы и продолжительности экономического спада, поддержки властей, а также от специфических рисков национальных экономик у бывших советских республик и риск-профилей самих банков, говорится в сообщении агентства. Рост основных финансовых показателей замедляется, констатируют аналитики Fitch. Преобразуется ли это давление в негативные рейтинговые действия, будет зависеть от наличия государственной или акционерной поддержки, категории рейтинга и собственной устойчивости рейтингов самих банков.

* В качестве данных ИАЦ "Альпари" использует официальные курсы соответствующих центробанков на указанные даты.