Самолет с российской помощью взял курс на США

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на среду, 1 апреля, российский самолет с медицинским оборудованием и средствами личной защиты вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" и взял курс на США.

Ранее представитель американской администрации сообщил, что власти США ожидают прибытия самолета в среду. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что о предоставлении помощи речь шла в состоявшемся в минувший понедельник телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он отметил, что помощь в виде медицинской техники и средств защиты была предложена США российской стороной на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке, и Дональд Трамп с признательностью принял ее.

Одновременно Дмитрий Песков заметил, что в процессе согласования деталей реализации этой договоренности "сложилось впечатление, что с американской стороны некоторые, как минимум, не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов", напоминает "Интерфакс".