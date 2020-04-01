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Тема:
Коронавирус
1 час назад
1 апреля 2020
06:16
Эксперты оценили потенциальные потери российских социальных фондов из-за коронавируса
Aleksey Bychkov/ Global Look Press