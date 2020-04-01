Израиль развернул сеть мобильных экипажей скорой помощи для экспресс-тестов на вирус

В Израиле эпидемия коронавируса создает огромную нагрузку на местную службу скорой помощи. Вызовов стало в 20 раз больше. Диспетчеры и врачи работают в режиме постоянного стресса.

Сотни диспетчеров, десятки огромных экранов по стенам просторного бетонного здания на окраине Тель-Авива. Бесконечные звонки на знакомый каждому в Израиле номер 101. В дни карантина их количество возросло в двадцать раз.

В главном чрезвычайном штабе израильской службы скорой помощи МАДА телефонные аппараты раскалились докрасна. Если в обычное время сюда поступает до шести тысяч звонков граждан ежедневно, то сейчас речь идёт о ста тысячах и больше обращений в сутки.

На экранах мониторов адреса и состояние десятков тысяч израильтян находящихся на домашнем карантине. Их состояние отслеживается, при необходимости их консультируют по телефону. Если самочувствие ухудшается, на место выезжает бригада, с красным могендовидом на борту скорой.

Несмотря на строгие карантинные правила, диспетчеры работают без масок. Костюмы защиты медики надевают, выезжая на задание. Однако, в крупных городах Израиля МАДА развернула пункты мобильного тестирования, куда приезжают сами потенциальные больные. Это похоже на автокафе или автомойку. Пытаясь разгрузить клинические больницы, скорая помощь взяла на себя две трети проверок на вирус в стране.

"Все происходит очень просто. Человек в мобильном приложении заказывает себе очередь так, как он заказывает её к врачу. Охранник на въезде сканирует его данные, а затем уже медик делает пациенту мазок, когда он на полминуты открывает окно автомобиля", — пояснил Заки Элер, представитель службы скорой помощи.

Персонал штаба работает в две не соприкасающиеся друг с другом смены. Даже старшие школьники, пройдя предварительную подготовку, работают волонтерами на предварительной сортировке звонков.

Диспетчеры сегодня выступают и в роли психологов. Чрезвычайно важно снизить уровень стресса, и специалисты терпеливо отвечают на самые неожиданные вопросы.

При жестком карантине, уже отправившем на биржу труда четверть работающих израильтян, властям пока удаётся контролировать распространение эпидемии. Сегодня в стране около пяти тысяч пациентов с диагнозом COVID-19, доля смертей совсем не сопоставима со странами Европы. В том числе, благодаря медикам, работающим в чрезвычайном режиме.