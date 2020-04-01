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1 апреля 202006:43

Топ-10 стран, где проживает больше всего миллиардеров

Liu Jie/Global Look Press/Keystone Press Agency

Эксперты китайского исследовательского института Hurun Research Institute опубликовали свой ежегодный отчет Hurun Global Rich List 2020, в котором они назвали самых богатых миллиардеров в мире в 2020 году.

Согласно отчету в 2020 году в мире насчитывается 2 816 миллиардеров. Это на 346 больше, чем в прошлом году, и на 727, или 35%, больше, чем пять лет назад.

Согласно отчету общее состояние миллиардеров выросло на 16% и составило $11,2 триллиона. Составители отчета подчеркивают, что общее состояние всех миллиардеров превосходит ВВП многих стран мира, и если бы эта цифра означала ВВП страны, то это была бы третья крупнейшая страна в мире.

Ниже мы расскажем о 10 странах, в которых проживает больше всего миллиардеров.

10. Франция

На десятом месте – Франция, в этой стране проживает 51 миллиардер. Франция входит в число самых комфортных стран для жизни, поэтому неудивительно, что миллиардеры выбирают ее для постоянного проживания. Кроме того, экономика Франции является одной из самых сильных не только в Европе, но и в мире.

9. Таиланд

На девятом месте – Таиланд, где проживает 57 миллиардеров. Экономика Таиланда сильно зависит от экспорта, в основном это электроника и комплектующие к компьютерной технике.

8. Бразилия

Бразилия занимает восьмое место по числу миллиардеров. Здесь проживает 69 миллиардеров. Бразилия является одной из крупнейших экономик в регионе, она также обладает развитой промышленностью.

7. Швейцария

Швейцария не раз входила в число лидеров различных международных рейтингов по качеству жизни. Неудивительно, что многие миллиардеры выбирают Швейцарию как место своего проживания. Всего здесь проживает 88 миллиардеров.

6. Россия

Россия – большая и богатая природными ресурсами страна. В рейтинге по числу миллиардеров она оказалась на шестом месте. Всего здесь проживает 91 миллиардер.

5. Великобритания

Замыкает пятерку лидеров Великобритания, где проживает 119 миллиардеров. Это экономически развитая страна, а Лондон – один из крупнейших в мире финансовых центров.

4. Германия

Германия оказалась на четвертом месте, здесь проживает 122 миллиардера. Эта страна с сильной экономикой и развитой промышленностью. Кроме того, у Германии высокий уровень международного влияния.

3. Индия

На третьем месте оказалась Индия с 137 миллиардерами. В последние годы в этой стране наблюдается бурный рост экономики, что сказывается на количестве миллиардеров в этой стране.

2. США

Второе место занимают США с 626 миллиардерами. Традиционно эта страна считается одной из любимых стран для проживания миллиардеров. Экономика США является одной из самых сильных в мире, а кроме того, США – мировой лидер по многим показателям.

1. Китай

Лидером по числу миллиардеров стал Китай. Здесь проживает 799 миллиардеров. Китай отличается сильной экономикой, а в последние десятилетия здесь наблюдаются высокие показатели экономического роста.

 

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