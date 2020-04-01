Топ-10 стран, где проживает больше всего миллиардеров

Эксперты китайского исследовательского института Hurun Research Institute опубликовали свой ежегодный отчет Hurun Global Rich List 2020, в котором они назвали самых богатых миллиардеров в мире в 2020 году.
Согласно отчету в 2020 году в мире насчитывается 2 816 миллиардеров. Это на 346 больше, чем в прошлом году, и на 727, или 35%, больше, чем пять лет назад.
Согласно отчету общее состояние миллиардеров выросло на 16% и составило $11,2 триллиона. Составители отчета подчеркивают, что общее состояние всех миллиардеров превосходит ВВП многих стран мира, и если бы эта цифра означала ВВП страны, то это была бы третья крупнейшая страна в мире.
Ниже мы расскажем о 10 странах, в которых проживает больше всего миллиардеров.
10. Франция
На десятом месте – Франция, в этой стране проживает 51 миллиардер. Франция входит в число самых комфортных стран для жизни, поэтому неудивительно, что миллиардеры выбирают ее для постоянного проживания. Кроме того, экономика Франции является одной из самых сильных не только в Европе, но и в мире.
9. Таиланд
На девятом месте – Таиланд, где проживает 57 миллиардеров. Экономика Таиланда сильно зависит от экспорта, в основном это электроника и комплектующие к компьютерной технике.
8. Бразилия
Бразилия занимает восьмое место по числу миллиардеров. Здесь проживает 69 миллиардеров. Бразилия является одной из крупнейших экономик в регионе, она также обладает развитой промышленностью.
7. Швейцария
Швейцария не раз входила в число лидеров различных международных рейтингов по качеству жизни. Неудивительно, что многие миллиардеры выбирают Швейцарию как место своего проживания. Всего здесь проживает 88 миллиардеров.
6. Россия
Россия – большая и богатая природными ресурсами страна. В рейтинге по числу миллиардеров она оказалась на шестом месте. Всего здесь проживает 91 миллиардер.
5. Великобритания
Замыкает пятерку лидеров Великобритания, где проживает 119 миллиардеров. Это экономически развитая страна, а Лондон – один из крупнейших в мире финансовых центров.
4. Германия
Германия оказалась на четвертом месте, здесь проживает 122 миллиардера. Эта страна с сильной экономикой и развитой промышленностью. Кроме того, у Германии высокий уровень международного влияния.
3. Индия
На третьем месте оказалась Индия с 137 миллиардерами. В последние годы в этой стране наблюдается бурный рост экономики, что сказывается на количестве миллиардеров в этой стране.
2. США
Второе место занимают США с 626 миллиардерами. Традиционно эта страна считается одной из любимых стран для проживания миллиардеров. Экономика США является одной из самых сильных в мире, а кроме того, США – мировой лидер по многим показателям.
1. Китай
Лидером по числу миллиардеров стал Китай. Здесь проживает 799 миллиардеров. Китай отличается сильной экономикой, а в последние десятилетия здесь наблюдаются высокие показатели экономического роста.