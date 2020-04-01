10 богатейших женщин-миллиардеров, которые добились всего сами

Китайский исследовательский институт Hurun опубликовал рейтинг самых богатых женщин-миллиардеров, которые добились всего сами.

Согласно оценкам экспертов, всего в мире проживает 100 женщин-миллиардеров, что на 11 больше, чем в прошлом году. Их общее состояние достигает $262 миллиардов.

Эти женщины работают в таких отраслях, как промышленное производство, здравоохранение, СМИ и развлечения, а также электронная торговля.

Ниже мы расскажем о 10 самых богатых женщина-миллиардерах, которые добились всего сами.

10. Чжан Инь

Чжан Инь – одна из богатейших женщин не только Китая, но и мира. Она является председателем правления компании Nine Dragons Paper. Ее состояние оценивается в $6 миллиардов.

9. Лю Чжонфень

Девятое место в рейтинге занимает Лю Чжонфень. Ее состояние оценивается в $7.2 миллиардов. Лю Чжонфень является основателем компании Offcn Education Technology, которая предоставляет услуги частного образования, а также готовит к экзаменам, обязательным для госслужащих в Китае.

8. Фан Хоньвей

Восьмое место занимает еще одна китайская предпринимательница Фан Хоньвей. Ее состояние оценивается в $7.6 миллиардов. Она является председателем правления компании Hengli Petrochemical и вице-председателем правления Hengli Group.

7. Чен Лихуа

На седьмом месте оказалась Чен Лихуа с состоянием $7.6 миллиардов. Чен Лихуа – председатель правления группы компаний Fu Wah International Group.

6. Цзень Фанцинь

На шестом месте – председатель правления компании LY iTech. Ее состояние оценивается в $7.6 миллиардов.

5. Диана Хендрикс

Замыкает пятерку лидеров американская предпринимательница Диана Хендрикс. Ее состояние оценивается в $8.2 миллиардов. Диана является председателем правления компании ABC Supply. Это один из крупнейших в США дистрибьюторов строительных материалов.

4. Ван Лаичу

Четвертое место занимает Ван Лаичу, председатель правления компании Luxshare Precision. Ее состояние оценивается в $8.3 миллиардов.

3. Чжоу Цюньфей

Чжоу Цюньфей занимает третье место среди самых богатых женщин-миллиардеров, добившихся всего самостоятельно. Она является основательницей компании по производству сенсорных экранов Lens Technology. Ее состояние оценивается в $9.4 миллиардов.

2. Ву Яхун

Ву Яхун – председатель правления компании Longfor Properties, которая работает в сфере управления недвижимостью. Ее состояние оценивается в $14.1 миллиардов.

1. Чжун Хуэйцзюань

Чжун Хуэйцзюан – председатель правления фармацевтической компании Hansoh Pharmaceutical Group. Она является самой богатой женщиной-миллиардером, добившейся успеха самостоятельно. Ее состояние оценивается в $15.1 миллиардов.