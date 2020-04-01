Мбаппе пострадал от мошенников и намерен подать в суд

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе пострадал от действий мошенников. 21-летний чемпион мира стал невольным участником рекламы биткоинов.



В рекламном баннере с криптовалютой была использована фотография Мбаппе без его согласия, сообщает L'Equipe. Реклама содержала призыв инвестировать в биткоин. Она транслировалась на потоковых сайтах. Теперь французский футболист намерен обратиться в суд.



Напомним, что Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года. Его действующий контракт с парижанами рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне, который на данный момент прерван из-за коронавируса, он провел за клуб 31 матч, отличившись 26 голами и 11 голевыми передачами.



Его трансферная стоимость оценивается в 200 миллионов евро.