СК обвинило собственника "Зимней вишни" в даче взятки

В ходе расследования уголовного дела в отношении владельца кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, экстрадированного на прошлой неделе в Россию, выяснилось, что в 2013-2014 годах обвиняемый дал взятку в размере 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой и другим ее подельникам.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, благодаря этому собственник смог провести реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, нарушив утвержденный проект, в котором предусматривалась установка автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

Получив деньги, Комкова проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности. Это и стало причиной трагедии, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек.

После получения отрицательного результата на наличие коронавируса следствием предъявлено обвинение генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеславу Вишневскому в совершении преступления, предусмотренного статьей "Дача взятки" УК РФ.

Вишневский скрылся от следствия после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" и был объявлен в международный розыск. Как стало известно, он продолжил свой строительный бизнес в Испании. А на деньги, в том числе сэкономленные при строительстве торгового центра в Кемерово, приобрел дорогостоящее имущество.

Для возмещения причиненного ущерба будут арестованы принадлежащие Вишневскому и его матери земельные участки, жилые дома, квартиры, коммерческая недвижимость, находящаяся как в России, так и в Испании.