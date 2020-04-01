Приложение для контроля самоизоляции москвичей запустят 2 апреля

Мобильное приложение для москвичей, проходящих на дому курс лечения от новой коронавирусной инфекции, станет доступно 2 апреля. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" заявил руководитель Департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко.

По его словам, пациентам, решившим лечиться от COVID-19 на дому, будет в закрытом режиме предоставляться специальное приложение. Оно поможет проконтролировать, соблюдает ли больной режим самоизоляции, которого обязался придерживаться.

"На время нахождения пациента дома будет полностью обеспечена его самодисциплина, а жителям — гарантирован контроль, что он соблюдает [самоизоляцию]", — сообщил глава ДИТ. Лысенко подчеркнул, что приложение не получит доступа непосредственно к персональным данным пациента.

Тем, у кого нет совместимого с новой программой смартфона, а также не желающим устанавливать его на личное устройство, выдадут на время лечения другой аппарат.

Предоставление полноценной версии приложения пациентам ДИТ Москвы планирует начать завтра, 2 апреля. Лысенко подчеркнул, что предназначено оно именно для больных коронавирусом, выбравших пребывание на дому.

Лысенко опроверг сообщения о том, что приложение отправляет для идентификации пользователей по фотографии данные эстонскому сервису, хранящему данные на серверах в Германии. По его словам, отсылает программа не фото, а "биометрический код", и только на серверы ДИТ Москвы.