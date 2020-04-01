Число выздоровевших в Москве увеличилось до 115 человек

В Москве после лечения от новой коронавирусной инфекции из больниц выписались 115 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, число выздоровевших людей в столице быстро растет. За сутки в Москве еще 45 человек с подтвержденным COVID-19 выписались из больниц.

Как сообщалось, по состоянию на 31 марта, в Москве подтверждено 1613 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, передает "Интерфакс".

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович считает, что меры, принятые московскими властями для предотвращения заражения новой коронавирусной инфекцией, должны сработать.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, накануне в столице от COVID-19 умерли пять человек.

У всех пятерых была подтверждена пневмония. Возраст скончавшихся — от 61 до 74 лет, они все имели тяжелые сопутствующие заболевания, четверо находились на искусственной вентиляции легких.