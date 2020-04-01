Боксеру Георгию Кушиташвили изменили меру пресечения

Двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили выпустили из СИЗО. Суд изменил ему меру пресечения. Из следственного изолятора спортсмен помещен под домашний арест до 1 мая.

Напомним, чемпиона по боксу Георгия Кушиташвили обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Кушиташвили и его друга, боксера Овика Оганнисяна, задержали в Москве 2 февраля. При досмотре у спортсмена нашли пакетик с кокаином, причем в ходе потасовки он сломал росгвардейцу нос. Защита утверждала, что силовик сам ударился о стену после того, как Кушиташвили по-боксерски резко ушел в сторону. По результатам медицинского освидетельствования Кушиташвили оказалось, что в момент задержания он был под действием кокаина. Федерация бокса России, передает ГТРК "Бурятия", приняла решение пожизненно дисквалифицировать спортсмена.