В Хабаровском крае госпитализированы 8 человек с подтвержденным коронавирусом

В Хабаровском крае зафиксировано 8 случаев заболевания коронавирусом. Всех пациентов госпитализировали. Их состояние в настоящий момент улучшается. Тяжелобольные среди них отсутствуют, об этом ГТРК "Дальневосточная" со ссылкой на "Инстаграм" Минздрава региона. Отметим также, что еще у 12 человек подозревают наличие коронавирусной инфекции.

В общей сложности, по информации Роспотребнадзора, анализы на COVID-19 в регионе проходят 500 — 600 человек в день. Никаких трудностей с тестами нет, в наличии около 4 тысяч экземпляров. Запас постоянно пополняется. По решению оперативного штаба региональное правительство приняло решение о создании в Хабаровске двух дополнительных лабораторий, где все желающие смогут пройти обследование на коронавирус. Стоимость составляет от 400 до 500 рублей. Одну лабораторию разместят на базе противотуберкулезного диспансера, вторую — в одном из частных медицинских центров.