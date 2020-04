Макгрегор может заменить Нурмагомедова в бое против Фергюсона

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может стать заменой действующему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову в предстоящем поле не против американца Тони Фергюсона. На это намекнул тренер ирландца Джон Кавана.



Журналист Ариэль Хельвани в своём аккаунте в Twitter запустил опрос с целью выяснить — кого болельщики хотят видеть соперником Фергюсона в бое, если Нурмагомедову не удастся принять участие. Журналистом было предложено два варианта: Фергюсон подерется с Джастином Гэтжи, либо бой будет перенесен, чтобы в нем смог участвовать сам Хабиб.



И вот здесь к опросу подключился Кавана, твитнувший: "Возможно, существует и третий вариант".

If you’re Tony Ferguson, what do you do?