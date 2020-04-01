Обновленная Lada Vesta получит новый тип фар

Рестайлинговая Lada Vesta - одна из самых ожидаемых новинок российского рынка, ведь серьезное, а не точечное обновление модели уже давно назрело. И вот появились новые подробности по срокам выхода новинки и ее оснащения.

Итак, рестайлинговая Lada Vesta FL (FaceLift) ожидается уже до конца этого года. При этом она получит светодиодные фары, став первым российским автомобилем, освоившим такую технологию, сообщает "Лада.Онлайн". Такие фары служат дольше, а их энергопотребление в несколько раз ниже обычной "галогенки". Работы над светодиодной светотехникой АвтоВАЗ ведет уже не один год.

Ожидается, что после обновления Lada Vesta FL получит измененный дизайн кузова и серьезно переработанный салон с большим сенсорным экраном новой медиасистемы.

Ранее мы уже писали, что Lada Vesta также получит салон из кожи и алькантары. Кроме того, завод готовит обновленный внедорожник Lada Niva.