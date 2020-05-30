В Белом доме основательно засел антикитайский вирус

Новые санкции для Пекина приготовил Вашингтон. В списке обвинений, составленном Трампом, и притеснение жителей Гонконга, и распространение коронавируса. Именно политика Китая названа причиной разрыва отношений США с ВОЗ. И уже в субботу ФБР объявило охоту на китайских шпионов в американских вузах, а на биржах США начали искать поводы, чтобы отстранить компании из Китая от торгов. Как в КНР отреагировали на брошенный вызов?

В ответ на призывы Трампа защитить их от китайского влияния гонконгцы подняли китайские флаги еще выше. И маршем перед американским консульством потребовали оставить их в покое. "Гонконг — против американского вмешательства" - лозунги на плакатах. И Трамп с марионеткой Помпео — в роли тяжело больного пациента.

Антикитайский вирус в Белом доме засел основательно. И собирая на лужайке журналистов Трамп с самого начала отвел им роль статистов. Ведь спросили бы наверняка про погромы в Миннеаполисе. А поговорить он хотел про Китай. И закон, которым Пекин намерен защитить Гонконг от сепаратизма и иностранного вмешательства.

"Он расширяет сферу влияния своего агрессивного аппарата государственной безопасности на то, что раньше было бастионом свободы. Поэтому я поручаю своей администрации начать процесс ликвидации политики льгот, которые дают Гонконгу особый режим", — заявил Трамп.

Пока воодушевленные американской поддержкой протестующие против закона выкрикивали благодарности в адрес Белого дома, размахивая колониальными флагами и британскими паспортами — упрощенное гражданство для защиты от Китая гонконгцам уже пообещал и Лондон.

Трампу ответил работающий в Гонконге американский бизнес. Санкции ударят и по нему тоже. Что до закона — то власти Гонконга сами делегируют право принять его Пекину. Потому что устали от погромов, что провоцирует Запад.

"Какие бы попытки подавления или запугивания гонконгских чиновников ни предпринимались, они не увенчаются успехом, потому что мы считаем правильным то, что делаем", — заявил министр безопасности Гонконга Джон Ли.

Вернувшиеся с пекинского съезда гонконгские делегаты первым делом подписались под петицией местных активистов — "Нет сепаратизму и террору".

"Защита законодательства о национальной безопасности в Гонконге — это ответственность перед полуторамиллиардным населением Китая, перед историей, перед процветанием и стабильностью Гонконга, а также принципа "одна страна — две системы", — считает депутат Кэлли Квонг Мэй-Ван.

Впрочем, Трамп не был бы Трампом, если бы и здесь не вспомнил про тезис — "Во всем виноват Китай". И в распространении вируса в первую очередь. А вместе с ним и Всемирная организация здравоохранения. США разрывают с ней отношения и прекращают финансирование.

Это решение разочаровало многих. Но, даже несмотря на такое противодействие со стороны Вашингтона, организация продолжает борьбу с пандемией. Накануне запустила платформу для публикации в открытом доступе разработок новых лекарств.

"Инструменты для предотвращения, обнаружения и лечения COVID-19 являются глобальными общественными благами, которые должны быть доступны всем людям", — уверен гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Чтобы насолить Китаю — улицу перед китайским посольством в Вашингтоне предложили назвать именем китайского врача Ли Вэньляна — он одним из первых обратил внимание на новый вирус, но местные власти к его мнению не прислушались, а сам он вскоре умер.

Вдова доктора предложение американских законодателей отвергла категорически. Но ход США здесь запомнили.

Теперь уже в Китае звучат предложения переименовать улицу возле посольства США в Пекине в честь убитого американскими полицейскими темнокожего Джорджа Флойда. Вряд ли до этого действительно дойдет, но посыл ясен: пусть Белый дом занимается полыхающей Миннесотой, а не Гонконгом.