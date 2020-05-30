Полиция нашла подростков, потушивших Вечный огонь

Полиция Нижнего Тагила (Свердловская область) оперативно нашла подростков, затушивших Вечный огонь. Это ученики 7-го класса местной школы, одному 13 лет, другому — 14.

Вместе с законными представителями юных вандалов доставили в дежурную часть. Подростков опросят, после чего будет принято решение. Школьников поставят на учет в службу по делам несовершеннолетних, родителей вероятно привлекут к административной ответственности, передает ТАСС. В школе проведут профилактические мероприятия и прочитают лекции.

По факту тушения Вечного огня уже возбуждено уголовное дело о вандализме.

Ранее сообщалось, что вечером 29 мая молодые люди залили водой Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле, их действия запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, что юноши целенаправленно подошли к монументу, залили пламя жидкостью из бутылки и удалились.

В последнее время в разных городах России участились случаи неподобающего отношения к мемориалам. Так, в подмосковном Одинцове мужчины грели воду в ведре на Вечном огне, в Кронштадте мужчина и две женщины додумались пожарить на пламени сосиски.