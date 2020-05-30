Экипаж Crew Dragon занял места в кабине корабля

Экипаж частного космического корабля Crew Dragon: астронавты NASA Даг Херли и Боб Бенкен — занял места в кабине корабля. Ракета-носитель и космический корабль готовы к старту, заявили руководители запуска.

Глава NASA Джим Брайденстайн подтвердил, что старт корабля состоится 22:22 по Москве 30 мая.

Ранее из-за погодных условий был отменен запуск 27 мая. Как отметил Брайденстайн, прогноз погоды сейчас выглядит гораздо лучше, чем 27 мая.

Президент США Дональд Трамп ранее сомневался в возможности запуска корабля Crew Dragon 30 мая и даже говорил о его переносе на 3 июня. Но старт состоится.