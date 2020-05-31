Илон Маск: человечество может гордиться новым кораблем Crew Dragon

Глава компании SpaceX Илон Маск считает, что запуск нового космического корабля Crew Dragon — успех для человечества. Он создан людьми, которые могут гордиться достижением, отметил Маск.

В субботу Crew Dragon после успешного старта с космодрома на мысе Канаверал доставил на орбиту астронавтов Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена, пишет ТАСС.

"Меня самого захлестывают эмоции. Мы теперь должны безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь", — заявил глава SpaceX на брифинге в Центре космических полетов.

Маск добавил, что с оптимизмом смотрит на перспективы возвращения человека на Луну через несколько лет, а человечество сделало "первый шаг" на пути к пилотируемому полету на Марс.

"Мы станем межпланетной цивилизацией. Этот путь потребует колоссальных усилий в области инноваций и технологий", — заявил Маск.

Запуск Crew Dragon - первый за девять лет пилотируемый полет американского космического корабля. На 31 мая запланирована стыковка американского корабля к МКС.