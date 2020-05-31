"Спасибо, Палыч!" "Локомотив" попрощался с Юрием Семиным

Экс-чемпион России по футболу столичный "Локомотив" попрощался с наставником команды Юрием Семиным, который принес в клуб наибольшее число всех призов. В воскресенье, 31 мая, у тренера закончился контракт. "Мы говорим Юрию Семину: "Спасибо, Палыч", – сказано в обращении "Локо".

Как уже сообщали Весьти.Ru, совет директоров "Локомотива" решил не продлять соглашение с 73-летним главным тренером и ему на смену был приглашен сербский специалист Марко Николич. Тем не менее, руководители "Локо" отдали дань уважения Семину на официальном сайте, написав, в частности, "Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать "Локомотив" первым!" Тренера поблагодарили за 13 выигранных командой под его руководством трофеев.