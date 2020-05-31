Формула-1. Организаторы хотят изменить порядок старта на этапах

Новые владельцы гоночной серии "Формула-1" из Liberty Media продолжают вносить предложения по совершенствованию гонок и выравнивания положения пилотов перед стартом каждого нового этапа. Очередным нововведением может стать использование реверсивной стартовов решетки в день квалификации.

Идею предлагается опробовать на сдвоенных стартовых этапах, которые, предположительно, состоятся в Австрии и Великобритании, в то время как на обычных Гран-при с одной гонкой будет использоваться стандартный формат использования старта. Как сообщает The Race, идея получила поддержку международной федерации, но для внесения изменений в регламент "Ф-1" она должна получить единогласную поддержку команд.

Liberty Media представила идею на встрече с FIA и командами, предлагая по субботам проводить квалификационные гонки, результаты которых бы определяли позиции пилотов на старте воскресного заезда. В то время как позиции на старте субботней гонки будут определяться в соответствии с обратным порядком расположения гонщиков в личном зачете.