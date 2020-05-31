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Коронавирус 5 минут назад

31 мая 202013:32

Песков надеется, что к Параду Победы от режима эпидемии "ничего не останется"

Во время Парада Победы, который пройдет в Москве 24 июня, президент и гости, включая глав зарубежных государств, будут, как и всегда, находиться на трибуне. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в своем первом после болезни интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Безусловно, будет президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств. о сама модальность, скажем так, уже эпидемиологическая, это все, что предстоит уточнить", — сообщил Песков.

"Будем надеяться, что уже как раз ко времени парада от этого режима практически ничего не останется", — добавил он.

 

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