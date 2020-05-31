Песков научился не протягивать руку для приветствия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что научился не протягивать руку для приветствия, хотя поначалу это было непросто делать. Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Как это ни жаль, но вот я, например, сейчас уже научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться. Сначала было очень тяжело это сделать", — сообщил Песков.

Пресс-секретарь главы государства перенес коронавирус, сейчас он снова приступил к работе. Песков поделился и своими ощущениями во время болезни, в частности, рассказал, что полностью утратил обоняние и чувства вкуса.