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Протесты в Миннеаполисе 42 минуты назад

31 мая 202013:25

Американские полицейские целенаправленно применили газ против сотрудников СМИ

Youtube.com/John A. Barner III

В Миннеаполисе силовики пустили в ход слезоточивый газ, применив его против работников средств массовой информации, об этом сообщает РИА Новости, чей корреспондент Михаил Тургиев оказался в числе журналистов, участвовавших в инциденте.

 

По данным агентства, группа сотрудников СМИ после разгона очередной демонстрации оказалась на автозаправочной станции. Бойцы Национальной гвардии разрешили им находиться на АЗС, однако через некоторое время в ход событий вмешались полицейские.

Журналисты представились и продемонстрировали свои удостоверения, однако страж порядка все равно распылили газ в лицо члену съемочной группы телеканала VICE.

"Позже полицейский пустил струю спрея в лицо корреспонденту агентства", — отмечается в сообщении РИА Новости.

 

Произошедшее уже прокомментировал секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, призвавший российских и американских дипломатов обратить внимание на действия правоохранителей.

Напомним, что волна протестов захлестнула США после того, как полицейские при задержании убили чернокожего мужчину Джорджа Флойда. В ходе выступлений, нередко заканчивающихся столкновениями с правоохранителями, погромами, поджогами и грабежами, погибли несколько стражей порядка и как минимум один манифестант.

 

Количество задержанных приближается к полутора тысячам, в десятках городов введен комендантский час.

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