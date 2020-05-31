Боксер Чисора собирается покорять мир смешанных единоборств

Британский боксер-тяжеловес Дерек Чисора, известный своими экстравагантными выходками, снова удивляет публику. На днях он сообщил, что готов дебютировать в смешанных боевых единоборствах, если его поединок против представляющего Украину Александра Усика снова будет перенесен.

Бой Усик – Чисора, в котором выходец из Симферополя, носящий звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, должен был дебютировать в супертяжах, был анонсирован на 23 мая в Лондоне, но затем был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

"Мы просто ждем окончания перерыва, связанный с пандемией, — цитирует Чисору Boxingscene.Com. – Думаю, что бой против Усика заслуживает присутствие фанатов на арене. Если бой будет вновь перенесен, то я могу подраться в Bellator. Мы ждем новой даты боя с Усиком, но если будет большая задержка по времени, я готов дебютировать в ММА".