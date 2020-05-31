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Коронавирус 6 минут назад

31 мая 202018:40 Дмитрий Киселёв

Киселёв – об оскорбительных фейках и удивительной тупости "Альянса врачей"

Киселёв – об оскорбительных фейках и удивительной тупости "Альянса врачей"

К счастью, Россия  -  на выходе из эпидемии,  а наши врачи и их коллективы героически показали себя. Вся страна сопереживала и помогала им, оказывая и моральную поддержку и работая на то, чтобы больницы — как вновь возведенные, так и перепрофилированные — снабдить всем необходимым.

Непросто было организовать экстренный отпор коварному вирусу, ведь ни с чем подобным человечество в новейшей истории еще не встречалось. И ни в одном учебнике такая война до сих пор не описана. Но одна закономерность все же есть.

В тяжелые времена всегда находятся те, кто готов на общих трудностях поживиться. Это мошенники, которые либо греют руки, обирая других, либо выставляют себя главными героями, распространяя ложь о других. При этом всегда надо войти в доверие. Ровно так действует поддельный, то есть ненастоящий якобы "профсоюз" под броским названием "Альянс врачей". Его самозваный лидер Анастасия Васильева представляется кандидатом медицинских наук. Диссертацию Васильевой "прогнал" через систему "Антиплагиат" член Общественной палаты юрист Илья Ремесло. Результат — лишь 2% оригинального текста.

"Я обнаружил полный текст диссертации Васильевой и пропустил его через ресурс "Антиплагиат", который выявляет украденные диссертации. Вот что показала проверка диссертации Васильевой: ее оригинальность составляет всего 2%, а некорректные заимствования — более 82%", — заявил Ремесло.

Сейчас Анастасия Васильева обманывает легковерную публику своим фейковым профсоюзом "Альянс врачей", который виртуально существует в Сети. Через эту мошенническую структуру Васильева до сих пор собирает деньги якобы на средства индивидуальной защиты нуждающимся врачам. Для того чтобы разжалобить жертвователей, мошенница публикует шквал анонимных писем якобы от медиков, которых не одевают должным образом, которым не доплачивают обещанное, которым нечем лечить и которые обижены руководством больниц. Проверки показывают, что точность информации Васильеву не волнует. Ей важны шквал и широкая география — от Питера и Москвы до просторов Сибири.

Сеть переполнена как фейками от самозваного "Альянса врачей", так и опровержениями со стороны реальных больниц, оболганных коллективов и уважаемых главврачей. Это не эпизоды. Это поток. Свой протест из-за клеветы уже выразили городская поликлиника №4 и горбольница №14: оба лечебных учреждения — в Питере. Оболган и протестует онкоцентр имени Герцена в Москве.

31 марта Анастасию Васильеву вызвали в Следственный комитет в рамках проверки распространения заведомо ложной информации в контексте эпидемии в России. О заведенном деле не сообщают, значит, пока — лишь предупреждение. Но предупреждение не сработало. В начале апреля Васильева с группой поддержки приехала во время карантина в ЦГКБ города Реутов, где устроила провокацию. В ответ врачи больницы записали видео и запустили в сети хэштег #немешайтеработать. Оборонительную акцию поддержали медики Москвы и Подмосковья.

"Когда медики совершают фактически героические поступки, очень неприятно видеть организации, которые себя пиарят, как "Альянс врачей", устраивают фейковые новости", — сказал главврач воскресенской районной больницы №2 Юрий Райхман.

Коллегу поддержала и главврач жуковской горбольницы Лилия Бусыгина: "В сложной ситуации в стране в связи с коронавирусом многие люди пытаются не помочь, а создать видимость. Такие истории мешают работать врачам. Большая просьба подобным организациям не мешать работать нам, врачам".

Председатель Координационного совета "Движения против рака" Николай Дронов заявил: "Альянс врачей — это провокационная организация, которая ловит хайп, паразитирует на временных трудностях системы здравоохранения, пытается нажить себе политические очки на любой теме".

Конечно же, не везде и сразу всего хватало. Но, пользуясь ситуацией по принципу "чем хуже, тем лучше" "Альянс врачей" распространяет и шквал фейков. Это даже нельзя списать на неряшливость. Это паразитирование на лжи и заработок. Если проанализировать отчетность псевдопрофсоюза, то на 12 мая 2020 года им собрано пожертвований более 4 миллионов 700 тысяч рублей. Далее, как видно при сопоставлении, по явно завышенным ценам куплены средства индивидуальной защиты, и каждый третий рубль пожертвований лжепрофсоюз оставил себе. То есть мало того что закупки средств индивидуальной защиты происходят почему-то по откровенно завышенным ценам, так еще и треть собранного просто оседает в карманах мошенников.

Анастасия Васильева демонстрирует удивительную тупость, требуя того, что правительство уже давно сделало. Вот, например, надбавки медикам должны быть закреплены "не на словах, а в указах и законах". Это от 28 апреля. Между тем правительство закрепило надбавки своим распоряжением к тому времени уже более двух недель назад — 12 апреля.

И все время — ложь. Недавно Анастасия Васильева распространила оскорбительный фейк — голословную анонимку про онкоцентр имени Герцена в Москве. Про то, что его "директор Каприн самоустранился от проблем, связанных с коронавирусом", "пренебрегает ограничительными мерами по распространению новой коронавирусной инфекции, нарушает правила санитарно-эпидемиологического режима". Далее — про то, что руководитель центра академик Андрей Каприн, ежедневно работающий в "красной зоне", перезаражал онкобольных. Хотя как Каприн может заразить, если сам не болел и ежедневно тестируется? И в конце опубликованного письма — требование "приостановить убийство онкопациентов".

Послушайте, клевета чистой воды! Криминальная история. Профессиональная репутация онкоцентра имени Герцена в Москве ни у кого в медицинском сообществе как в России, так и за рубежом сомнений не вызывает и исключительно высока. Как и у других лечебных центров под руководством академика Андрея Каприна. Например, Центр медицинской радиологии в Обнинске — мировой лидер на данном направлении. И мне лично непонятно, как можно позволять макать труд огромного медицинского коллектива в грязь, тем более в условиях эпидемии. Доколе самозваный лжепрофсоюз "Альянс врачей" будет паразитировать, занимаясь дискредитацией российской системы здравоохранения?! Ведь то, чем занимается Анастасия Васильева, — уж точно за пределами здравых представлений о свободе слова и даже за пределами правовых норм.

Текст: "Вести недели"

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