Курорты Кавказа: лечит даже созерцание гор

Автор: Дмитрий Киселёв

Одной из главных тем заседания Совета безопасности России стал летний сезон отпусков. Тема острая. Ведь многие россияне, засидевшиеся на самоизоляции, с интересом и надеждой следят за новостями о том, как разные страны начинают снимать ограничения на въезд и заманивают иностранных туристов выгодными предложениями. Не стоит развешивать уши. Пандемия коронавируса себя далеко не исчерпала. Больничных коек везде не хватает. Да и они там не для приезжих. Лучше — по родной стране.

"Крайне нежелательно сегодня выезжать за рубеж. Сегодня каждый день в мире регистрируются порядка 100 тысяч новых случаев. Это только те, о которых известно. Потому что уровень тестирования крайне разный в разных странах. И есть страны, где тестирование практически не проводится. А больные там есть. И важно понимать, что даже если вы рискнули, даже если вы уехали, возвращаясь в родную страну, вы вынуждены будете 2 недели за свой счет быть изолированными для того, чтобы не нанести вреда окружающим людям, близким вам людям", — заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Даже если где-то сейчас эпидемия пошла на спад, не исключена вторая волна коронавируса, которая может вспыхнуть в любой момент. Об этом прямо говорит Всемирная организация здравоохранения. А мы еще с первой-то волной не справились. МИД РФ начал вывозить россиян из стран с опасной эпидемиологической обстановкой еще в феврале. Рейсы — битком. До сих пор не все прилетели.

Глава МИД Сергей Лавров привел президенту свежую статистику: "Мы в рамках решений, которые принимаются оперативным штабом с 18 марта этого года, обеспечили вывоз 240 тысяч наших граждан, даже чуть больше. Остается по спискам, которые через оперативный штаб выверяются, 25 200. И сейчас запланировано около десяти рейсов на ближайшие несколько дней".

Да, риски для улетевших возникают. Ведь мы помним, что некоторые государства повели себя просто по-бандитски. Взять хотя бы Черногорию, что объявила о начале туристического сезона с 1 июня. Будут впускать граждан государств с благоприятной эпидемиологической обстановкой. При этом справок об отсутствии COVID-19 и прохождения тестов по приезде требовать не станут. И все будет снова работать: гостиницы, рестораны, пляжи, магазины, кинотеатры.

А каких-то два месяца назад эта гостеприимная страна взяла в заложники тысячу россиян. Власти Черногории не давали российским авиакомпаниям разрешения вывезти их домой, пока наши самолеты не привезут из России черногорцев — бесплатно, без билетов. Так что осадочек остался. Кто может поручиться, что в случае прихода второй волны коронавируса подобный беспредел не повторится снова? В общем, стоит прислушаться к российским властям, которые призывают россиян в этом году отдыхать на родине.

"Мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на родину, с чем внезапно столкнулись тысячи российских туристов этой весной. Рекомендую учитывать это при планировании путешествий", — отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Россия большая, и мест, куда поехать летом, у нас более чем достаточно.

Автор: Максим Киселев

Ни зрителей, ни ставок. Но ахалтекинцы, арабы и чистокровные, копытами уже выгрызают грунт беговых дорожек в тестовых заездах и скачках по выходным. 135-й сезон Пятигорского ипподрома не мог не стартовать. Самоизоляция в конюшне не для этих лошадей.

Они — гордость, бренд, достояние. Лошади, за которыми охотятся коннозаводчики Ирана, Саудовской Аравии и Европы. Их чистая кровь "льется" здесь от потомства к потомству уже второе столетие. С тех пор, как неподалеку от Пятигорска появилась первая графская конюшня.

Терский конезавод. Легенда. Арабскую породу сюда привез еще граф Строганов. Буденный здесь готовил лошадей для командного состава Красной Армии. А в 1945-м на Красную площадь Жуков выехал на скакуне терской породы.

Когда закрылся весь мир, и этой не знающей границ системе пришлось замкнуться. Казахам м монголам не переправить уже купленных лошадей, беговым арабским не выехать на европейские гастроли. Кажется, соскучившись по воле, рвет поводья 370-й потомок легендарного Асуана, того самого жеребца, которого Хрущев на открытие египетской плотины выпросил у Абдель Насера.

Зазывалы тоже, словно в тестовом режиме, проверяют, не утеряны ли навыки за те недели, что карантинный Пятигорск жил без суеты и колорита торговых рядов. Рынки, открытые только в середине мая, очень медленно возвращают покупателей и столетние правила, по которым молоко вчерашним может быть только в виде масла.

Рынок на Кавказе — в определенной степени градообразующее предприятие. В обычный день в этих рядах — до 3,5 тысячи покупателей. В коронавирусные времена — вдвое меньше. Но все же лучше , чем когда молоко не могло "прорваться" через блок-посты.

Без курортников тоскливо. Домашние сыры, суджук и прозрачную, как пергамент, пастилу они сметали в первые утренние часы.

Впервые за два месяца в этих цехах глазурь ложиться на обожженную глину. Пятигорские мастера от курортного сезона зависят не многим меньше, чем санаторные врачи. Разве что художнику для работы пациент не требуется.

Одновременно выпуклый и углубленный рисунок — фирменный стиль. Он — в каждой сувенирной тарелке, фигурке или вазе, которые уже едва умещаются на полках склада и все еще закрытых магазинов.

Эти коридоры, пусть с многомесячным опозданием, шарканье ног по паласам точно услышат. А когда бульвары и парки Пятигорска, Железноводска, Ессентуков увидят милых местным сердцам отдыхающих, — все еще вопрос без ясного ответа. Санатории пока готовятся курортников встретить и запереть за ними ворота, предварительно обработав приезжающих от колес их автомобилей до ладоней и пяток.

Те, кто со своими парками, бюветами и бассейнами на территории, заявки уже принимают. Не сотнями, как бывало. Но и два-три десятка — уже надежда на спасение сезона. Другим остается работать в режиме клиник. Есть и такие, чей удел — стать обсерватором. Это значит, что питание — в номерах, где рядом с санитайзерами — запас одноразовых приборов на 14 дней. Никаких ковров и обоев, а мягкая мебель отправлена на склад.

То, что не отнимут у Кавказских Минеральных Вод никакие катаклизмы, — минеральная вода. Чудо природы здесь разливают по бутылкам с имперских времен. А Советский Союз "Ессентуки №17" и "Нарзан" сделал достоянием республики.

Нынешняя напасть правила организации производства изменила мало. К халатам, которые всегда обязательны, и санобработке лишь добавили маски. Хотя здесь на драгоценную воду и без того старались не дышать.

Знаменитая Нарзанная галерея Кисловодска. Произведение искусства, откуда ни взгляни. Идеально, если с высоты птичьего полета. Только пролетая над ее крышами, можно увидеть ключ с замочной скважиной. Гениальная идея основателя.

Первые триста бутылок с минеральной водой в Николаев для адмирала Лазарева отправили по приказу кавказского наместника Воронцова в 1848 году. Он же пригласил для строительства галереи британского зодчего Уптона и тогда же писал императору, что Минеральные Воды и все, что здесь находится внутри земли, дают великие надежды на будущее.

Целебная вода здесь буквально под ногами. Ее не удержать ни трубами, ни мостовыми. И, вырываясь на поверхность, она порой сама создает лечебницы, где не нужны ни справки, ни направления от врачей.

Природные ванны Пятигорска. Наследницы солдатских, где залечивали раны и два века назад. Созданные самой водой, они от чиновников получили нелестное прозвище – "бесстыжие" Совместные купания мужчин и женщин слишком сильно шатали те нравственные устои.



С "бесстыжими" ваннами на склоне Машука власти боролись и сотню лет назад. В начале XIX века Управление водами под предлогом борьбы за нравственность неоднократно засыпало нелегальные лечебницы.

Природа лечит здесь веками. Своими воздухом, водой, даже грязью, целебные свойства которой доказали еще 110 лет назад. А в СССР грязелечение стало настолько популярным, что запросы курортов потребовали громадных хранилищ. Одно из них, построенное в Железноводске в 1971-м, тогда стало крупнейшим в Европе. Со времен Союза так больше не строили.

Здесь грязь в условиях, максимально близких к естественным, хранится, обогащается, "созревает", как говорят специалисты. Три тысячи тонн, что способно вмещать хранилище, — память о курортном советском буме. Такие объемы пока не нужны. Но грязь может и подождать.

Железноводск Центральный фонтан на вершине каскадной лестницы включил. Раскрашенные лучами струи падают в три огромные бюветницы, затем, выливаясь через носики, — знакомый каждому грамотному курортнику процесс — только так положено пить минеральную воду, не из стакана.

Здесь новые правила курортной жизни пугают не слишком. Протяженность зеленых терренкуров такая, что о социальной дистанции можно и не думать. Даже при полной загрузке не всякий раз встретишь человека за поворотом.

"Нормы самоизоляции — это в большей степени для больших городов, мегаполисов, где много людей, а здесь, в лесу, где человек один, нет вируса", — сказал Евгений Моисеев, глава Железноводска.

Все еще рисуя с балконов бульвары и горы, художники ждут не столько покупателей, сколько атмосферы кипящего жизнью курорта. Похоже, лету — отдуваться за упущенную весну. Авиатор Виталий Ненашев уже отрабатывает воздушные прогулки, заказанные еще в апреле. Поднять шар над Кавказом ему теперь может помешать только ураган.

С высоты в полторы тысячи метров хорошо видно, как плотно расположились на относительно небольшой территории города-жемчужины Кавказских Минеральных Вод. Прямо под нами — Железноводск. Чуть подальше — Пятигорск и Ессентуки. В 30 километрах — Кисловодск. Неисчерпаемый стратегический запас страны, где целебны не только воздух и вода. Здесь лечит даже созерцание этих гор, что с земли, что из-под облаков.