Икарди остается в "Пари Сен-Жермен", подписав контракт до 2024 года

Нападающий сборной Аргентины по футболу Мауро Икарди не вернется в миланский "Интер" после истечения срока его аренды в "Пари Сен-Жермен". Руководство парижан выкупило права на игрока.



В "ПСЖ" остались довольны игрой 27-летнего нападающего и приняли решение подписать с ним полноценный контракт. Как сообщает официальный Twitter-аккаунт парижан, соглашение Икарди с "ПСЖ" подписано до 30 июня 2024 года.



Трансфер Мауро по сообщениям итальянских СМИ обошелся клубу из столицы Франции в 50 миллионов евро. Кроме того, также предусмотрены бонусы в виде семи миллионов евро. Сам Икарди будет ежегодно зарабатывать в Париже 10 миллионов евро.



Напомним, что Икарди перебрался из "Интера" в "ПСЖ" осенью 2019 года. За неполный из-за пандемии коронавируса сезон во Франции форвард сыграл 31 матч, отметился 20 голами и четырьмя голевыми передачами, став чемпионом страны.