СКА стал самым прибыльным клубом России. "Зенит" - лидер страны по выручке

Клуб Континентальной хоккейной лиги СКА возглавил список самых финансово прибыльных команд в России. Это стало известно после публикации данных по российским стандартам отчетности.



По итогам 2019 года СКА увеличил свою выручку с 8,05 миллиардов рублей до 8,16, сообщает "Интерфакс". Чистая же прибыль петербургских "армейцев" составила 1,1 миллиарда рублей — это самый высокий показатель в России. В 2018 году СКА имел вдвое меньше — 543 миллиона рублей.



В футболе лидером по выручке стал еще один клуб из Санкт-Петербурга — "Зенит". В 2019 году выручка "сине-бело-голубых" составила 11,31 миллиарда рублей — это наивысший показатель в стране среди всех спортивных клубов. А вот чистая прибыль клуба равняется 547 миллионам рублей.



В баскетболе лучшим по выручке остается ЦСКА. Столичные "армейцы" по сравнению с 2018 годом (1,77 млрд рублей) нарастили объемы выручки до 1,86 млрд рублей. Однако при этом у клуба имеются и большие убытки — они составляют 1,48 млрд рублей.