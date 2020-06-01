Вирусолог разъяснил преимущества респираторов перед медицинскими масками

Врач-вирусолог, ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев разъяснил, почему для защиты от коронавируса COVID-19 строительный респиратор является более эффективным средством, чем медицинская маска.

Респираторы лучше фильтруют воздух: материал, из которого они изготовлены, способен задерживать более мелкие частицы, в том числе пыль. Маска от пыли не защищает, напоминает РИА Новости.

Вирус распространяется в виде капель (при чихании, кашле, разговоре). Маски способны задерживать эти капли, поэтому они также эффективны против заражения. Но респиратор плотнее прилегает к лицу, отметил вирусолог.