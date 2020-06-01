В России стартует программа льготного кредитования для поддержки предприятий

С сегодняшнего дня в России стартует госпрограмма поддержки занятости. Согласно предложению президента Владимира Путина, предприятия в пострадавших от пандемии отраслях, а также социально ориентированные некоммерческие организации смогут получить кредит под 2% годовых.

Объем такого займа будет рассчитываться по по формуле один МРОТ на одного сотрудника за полгода, а срок погашения назначен на 1 апреля 2021 года.

При этом если работодателю в период действия программы удастся сохранить занятость на уровне 90% и выше, то государство само выплатит кредит и проценты по нему. В свою очередь, при сохранении 80% рабочих мест будет списана половина займа и процентных платежей.

На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о заключении ведомством с банками соглашений по льготным кредитам на сумму 200 миллиардов рублей из 250-ти, предусмотренных программой.