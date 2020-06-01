Поклонская обратилась в ООН с призывом решить проблему водной блокады Крыма

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. В своем письме она призывает осудить преступные действия властей Украины, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым, а также принять меры для возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Северо-Крымский канал, отходящий от русла Днепра, является основным источником пресной воды для Крыма. Он обеспечивал 85 процентов потребностей людей в чистой питьевой воде. Но после воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили, напоминает РИА Новости.

Поклонская призывает ООН и мировое сообщество принять меры, направленные на прекращение дискриминационной политики украинских властей в отношении жителей Крыма, а Бачелет – предпринять все возможные шаги, чтобы предотвратить повторение ситуации с водной блокадой полуострова в будущем.

Депутат подчеркнула, что Крым – уникальный многонациональный регион мира. На его территории проживает 2,4 миллиона человек и 170 национальностей. При этом власти Украины целенаправленно предпринимают действия, которые создают угрозу гуманитарной катастрофа на полуострове.

Как отметила Поклонская, стоки реки Днепр имеют международный характер и берут свое начало с территории России. А сам канал строился в 50-е годы прошлого века за счет усилий и средств не Украины, а всего Советского Союза.

По мнению депутата, перекрытие Украиной канала в 2014 году уже повлияло на состояние экосистемы Крыма и нижнего Днепра. В результате происходит заболачивание и засоление почв, уничтожение многих видов флоры и фауны территорий, прилегающих к каналу, ухудшаются плодородный слой почвы, а также качественные показатели здоровья жителей, проживающих в данном регионе.

Поклонская подчеркнула, что такие действия ставят под угрозу жизни миллионов людей, их можно приравнять к репрессиям. Действия Украины не только нарушают устав ООН, противоречат его целям и принципам, но и направлены на уничтожение прав человека. Депутат отметила, что жители Крыма готовят предоставить подробные фактологические материалы и ожидают скорого ответа на обращение.