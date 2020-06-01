9 главных событий предстоящей недели в экономике

На этой неделе нас ждет статистика из разных стран, а также на этой неделе ЕЦБ примет решение о возможности расширить программу стимулирования экономики, которая по-прежнему пытается пережить последствия эпидемии коронавируса.

Ниже мы расскажем о главных событиях предстоящей недели в экономике.

Понедельник, 1 июня

- Будет опубликована важная информация за май

В США будет обнародована такая информация, как уточненный PMI обрабатывающих отраслей, а также ISM обрабатывающих отраслей. Кроме того, выйдут данные по уточненному PMI обрабатывающих отраслей еврозоны за май. В России опубликуют PMI обрабатывающих отраслей РФ за май.

- Будут опубликованы финансовые результаты крупных российских компаний

В частности, выйдут финансовые результаты ПАО "Московский кредитный банк", ПАО "Полюс", ПАО "Россети", Headhunter Group Plc за I квартал. 2 июня будут опубликованы финансовые результаты ПАО "Аэрофлот" за I квартал. А 3 июня будут опубликованы финансовые результаты ПАО "ЛУКОЙЛ" за I квартал.

Вторник, 2 июня

- ПАО “Роснефть” проведет общее собрание акционеров

Ранее совет директоров ПАО "Роснефть" рекомендовал общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов

в размере 18,07 руб. на акцию за вторую половину 2019 году. Такие полугодовые дивиденды являются максимальными в истории компании.

- ЦДУ ТЭК опубликует данные по добыче нефти и газа РФ в мае

Отмечается, что, как правило, показатели, которые приводит ЦДУ ТЭК, отличаются от данных Минэнерго РФ или данных иностранных организаций, так как отличается методика подсчета.

Среда, 3 июня

- США опубликуют важную статистику

В частности, будет обнародована такая информация, как число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора от ADP за май, уточненные данные о заказах на производственные товары за апрель, а также уточненные данные о заказах на товары длительного пользования за апрель.

Четверг, 4 июня

- Ставки ЕЦБ, пресс-конференция президента Кристин Лагард

Ранее ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,5%, ставка по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%.

Банк пытается спасти экономику еврозоны, которая, как и многие другие, пострадала из-за последствий эпидемии коронавируса.

Пятница, 5 июня

- Пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной

Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России не исключает возможности снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт. При этом председатель ЦБ РФ отметила, что это лишь одна из возможных альтернатив, которые рассматриваются банком. Ранее, 24 апреля, Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% годовых, то есть на 50 базисных пунктов.

- США опубликуют статистику за май

Будут опубликованы данные по числу рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а также по безработице.

- Будут опубликованы финансовые результаты крупных российских компаний

В частности, будут опубликованы финансовые результаты ПАО "Татнефть", ПАО "АЛРОСА" за I квартал, а также финансовые результаты ПАО "Сбербанк" за январь-май по РСБУ.