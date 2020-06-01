Отреставрированный Т-34 возглавит Парад Победы в Улан-Удэ

В Бурятии готовятся к торжественному параду в честь 75-летия Победы в ВОВ. Военные приступили к формированию парадных расчётов и подготовке экипажей техники. На этой неделе военнослужащие начнут одиночную строевую подготовку в своих частях, сообщили ГТРК "Бурятия" представители пресс-службы ВВО.

Парад возглавит легендарная боевая машина Т-34, принимавшая участие в операции "Багратион". Танк выйдет на площадь Советов уже отреставрированным. До этого он стоял на постаменте на станции Дивизионной.

Напомним, по приказу Владимира Путина Парад Победы будет проведен 24 июня. В России этот день объявлен нерабочим.