Доллар опустился ниже 70 рублей впервые с начала марта

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. При этом курс доллара опустился ниже отметки 70 руб. впервые с 6 марта, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 69,81-69,97 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 69,84 руб., опустившись на 30,25 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 77,78 руб. — это на 15,5 коп. ниже отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 23,6 коп. до 74,41 руб.

Цены на нефть незначительно меняются в понедельник в ожидании министерской встречи ОПЕК+, которая может пройти раньше срока.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 0,03% и составила $37,83 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,03% до $35,5 за баррель.