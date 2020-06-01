Котяков: безработица растет, положение на рынке труда улучшится в 2021 году

Количество зарегистрированных безработных россиян превысило 2,09 млн человек, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Уровень безработицы продолжает расти, и порядок подачи заявлений в центры занятости максимально упрощен.

Гражданину необходимо зарегистрироваться на портале "Работа в России", удаленно подать заявление, а центры занятости самостоятельно рассмотрят документы, получат данные от Пенсионного фонда России (ПФР) и осуществят выплаты, подчеркнул Котяков.

Услугой воспользовались более 1,6 млн граждан, физическое посещение центра занятости не требуется, пояснил министр.

Между тем положение на рынке труда начнет улучшаться в IV квартале 2020 г. Наиболее сложным окажется III квартал, отметил Котяков.

Положительные подвижки на рынке труда появятся в I-II квартале 2021 г.