Валютные резервы Саудовской Аравии резко сократились в апреле

Валютные резервы Саудовской Аравии в апреле резко сократились второй месяц подряд.

Чистые иностранные активы Денежно-кредитного управления Саудовской Аравии (SAMA) в апреле сократились до $443,75 миллиарда по сравнению с $464,64 миллиарда месяцем ранее, свидетельствуют данные регулятора.

В марте чистые иностранные активы SAMA сократились почти на $27 миллиардов, максимальными темпами за последние 20 лет.

Саудовская Аравия в период с марта по апрель перевела $40 миллиардов из своих резервов в суверенный фонд Public Investment Fund (PIF) для инвестиций за рубежом.

"За исключением разовых операций, когда часть резервов была переведена в PIF, чтобы использовать возможность инвестирования на международных рынках в текущих условиях, мы не наблюдаем какого-либо экстраординарного оттока иностранных резервов", — заявил Reuters министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джаадан.

В прошлом месяце PIF раскрыл информацию о приобретении акций на миллиарды долларов в зарубежных компаниях, включая Boeing, Citigroup и Facebook.