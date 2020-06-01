Сбербанк устранил временный сбой в мобильном приложении

Сбербанк оперативно устранил временный сбой в работе мобильного приложения "Сбербанк онлайн", сбой мог затронуть незначительное количество клиентов банка. Специалисты занимаются данной проблемой, банк принес извинения за доставленные неудобства.

При сбое в приложении Сбербанк советует повторить попытку входа.

При этом платежи клиентов в торгово-сервисных точках и выдача денег в устройствах самообслуживания проходят в штатном режиме.

Некоторые клиенты столкнулись ранее с проблемой при переводе денег с карты на карту через "Сбербанк онлайн".