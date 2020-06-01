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1 июня 202013:10

Почему Tesla не нуждается в рекламе: 10 примеров

Вести.Экономика

Tesla никогда не тратила деньги на традиционную рекламу, в то время как другие автопроизводители потратили миллиарды.

Генеральный директор Tesla Илон Маск не настроен совсем против рекламы. Несколько лет назад, на ежеквартальной конференции по обсуждению финпоказателей, он даже предположил, что Tesla в конечном итоге сверстает рекламный бюджет, потому что это поддержит СМИ, а журналистика нуждается в поддержке.

Однако деятельность Tesla и посты в Twitter Илона Маска много раз доказывали, что традиционная реклама компании не нужна. Маск, видимо, слишком занят, чтобы думать о рекламе, поэтому он просто делает новости сам. Вот 10 примеров:

Запуск Tesla в космос

Ракета Falcon Heavy, которую SpaceX запустила в 2018 году, должна была носить какой-то полезный груз и Маск решил, что автомобиль Tesla будет идеальным вариантом. В космос отправили его собственный красный Roadster. Автомобиль, пилотируемый космическим костюмом "Starman", был выпущен в космос и, как предполагается, может достигнуть Марса (если очень повезет). Об этом событии написали, вероятно, все СМИ и сообщили масса блогеров и соцмедиа. 

ИВЛ из электрокара

Ford и General Motors объединились с компанией GE Healthcare и производителем Ventec вскоре после того, как появились опасения, что рост случаев заболевания COVID-19 приведет к исчерпанию ограниченных поставок аппаратов ИВЛ в США. Инженеры Tesla опубликовали видео, где использовали технологии и запчасти для производства электрокаров для создания прототипа аппарата ИВЛ, который можно было бы быстро изготовить. Основой послужили запчасти из системы вентиляции и кондиционирования электрокара, а также его центральный экран и компьютер из информационно-развлекательной системы.

Продажа бейсболок для борьбы с пробками

Маск застрял в пробке в Лос-Анджелесе несколько лет назад и был настолько возмущен, что основал туннелестроительный концерн "Boring Company", чтобы рыть туннели под перегруженными автострадами для ускорения транзита. Компания собрала на эти цели миллион долларов в 2018 году, продавая бейсболки. Позже она собрала больше, продавая огнеметы. Ничего из этого не было непосредственно связано с Tesla, но Маск получил очередную порцию пиара его образа смелого, решающего проблемы новатора.

Рост капитализации

Лучшая бесплатная реклама Tesla исходит от Уолл-стрит и одержимости инвесторов историей роста автопроизводителя. Каждый торговый день потенциально является рекламой Tesla. С лимитом рынка в 150 миллиардов долларов, Tesla в настоящее время по капитализации превосходит GM, Ford и Fiat Chrysler Automobiles вместе взятые. При этом, продажи машин у компании Маска значительно ниже.

Имя сына Маска

Даже из рождения ребенка Маск умудрился сделать медиа-событие. Ребенок получил имя X Æ A-12. Позже мать новорожденного в своем "Твиттере" расшифровала необычное имя сына, пояснив, что "Х" – это неизвестная переменная, символом "Æ" она по-эльфийски обозначает любовь или искусственный интеллект, "А-12" – это самолет, на котором нет оружия, а только скорость, он отлично показывает себя в бою, но при этом мирный. Кроме того, в букве "A" зашифровано название ее любимой песни "Archangel".

Маск покурил марихуану и это обсуждали все

Ведущий шоу подкастов Джо Роган предложил своему гостю, главе Tesla Илону Маску, выкурить смесь табака и марихуаны. Предприниматель с удивлением отреагировал на действия Рогана, когда тот начал курить в студии. Маск поинтересовался, законно ли это, и получил положительный ответ. Маск признался, что "регулярно марихуану не курит". Интервьюер уточнил у Маска, делал ли он это раньше. Бизнесмен ответил утвердительно. "Да, я думаю, что однажды пробовал", — заявил он. Роган предположил, что Маск не может себе позволить употреблять наркотики из-за акционеров, на что тот ответил, что это вполне законно. Это снова укрепило репутацию Маска как эксцентричного бунтаря. Однако рынок не оценил инфоповод — акции Tesla подешевели на 4 процента после новости.

Речь в Сорбонне

В 2015-м году Маск призвал к введению налога на выбросы углекислого газа, взяв за основу философию Tesla и сочетая ее с императивом борьбы с глобальным потеплением с помощью масштабной государственной политики. Типичным образом Маск показал, что он — и Tesla - заботились о гораздо большем, чем просто о продаже автомобилей. Но демонстрация того, что они заботились о большем, чем продажа автомобилей... помогла Tesla продать гораздо больше машин. К концу 2019 года он поставил почти 250 000 электрокаров.

Солнечные инициативы

На мероприятии в Лос-Анджелесе Tesla представила "солнечную крышу" — Solar Roof, высокотехнологичный продукт, который объединил в себе сбор энергии с уже существующим бизнесом Tesla по производству электромобилей. Идея синергии бизнесов была такова: заряжать Tesla от батареек Tesla, которые хранят солнечную энергию от крыши Tesla. Впрочем, основная идея за объединением компаний Solar City и Tesla Motors была в спасении от финансового краха производителя солнечных элементов — там, в Solar City у Маска была доля, а главой компании был его кузен.

Кибертрак

В прошлом году Маск представил электрический пикап Cybertruck с футуристичным дизайном, трансляция проходила на YouTube-канале Tesla. Неизвестно, станет ли концепт реальной серийной моделью, но шумиху в СМИ он уже обеспечил — о странном пикапе написали все СМИ, а в Сети пользователи принялись наперегонки шутить, создавать арты, мемы на тему необычной машины.

Илон Маск — супергерой

Маск был ролевой моделью для Роберта Дауни-младшего, сыгравшего супергероя Тони Старка в фильмах Marvel "Железный человек". Поэтому каждый раз, когда фильмы MCU выходили на экран и включали в себя Железного человека, Маск и Tesla получали дополнительный пиар, напоминаниями о том, что "настоящий" Тони Старк усердно работает в Лос-Анджелесе и меняет мир, несомненно, к лучшему (в отличие от персонажа Тони Старка, как-то раз создавшего злобного андроида с искусственным интеллектом).

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