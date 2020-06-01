Правительство учредило "Корпорацию морского приборостроения"

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об учреждении "Корпорации морского приборостроения" (Санкт-Петербург), 100% акций которой принадлежат государству.

Правительство внесет в уставный капитал корпорации 200 млн руб.

Президент Владимир Путин поручил создать "Корпорацию морского приборостроения" в целях совершенствования системы управления предприятиями морского приборостроения, сохранения и развития их научно-производственного потенциала.

В состав корпорации войдут концерн "Моринформсистема Агат", НПП "Аврора", концерн "Океанприбор" и ЦНИИ "Электроприбор".