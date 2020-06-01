Главком ВМФ: испытания "Князя Владимира" завершены, лодка готова к передаче

Испытания новейшей российской атомной подводной лодки "Князь Владимир" успешно завершены. Командующий ВМФ России Николай Евменов подписал приемный акт. В ближайшее время станет известна дата торжественной церемонии передачи АПЛ флоту, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Напомним, 1 июня в России отмечают День Северного флота. Подписание акта в здании Главного Адмиралтейства было приурочено именно к этому событию. Служит "Князь Владимир" будет также на СФ.

"Уверен, что это лучший подарок для моряков-североморцев в День Северного флота. Это результат огромного внимания Министерства обороны РФ, главного командования ВМФ, корабелов к оснащению Северного флота новыми кораблями и подводными лодками", — заявил главком ВМФ.

"Князь Владимир" – это первая атомная подводная лодка модернизированного проекта "Борей-А". По данным из открытых источников, полное водоизмещение субмарины составляет 24 тысячи тонн, длина – 170 метров, экипаж – свыше 100 человек. Основное вооружение – 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".