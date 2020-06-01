Спад производственной активности в еврозоне замедлился в мае

Спад деловой активности в производственном секторе еврозоны замедлился в прошлом месяце, сообщила исследовательская организация IHS Markit.

Индекс менеджеров закупок (Purchasing Managers Index, PMI) в производственном секторе еврозоны в мае вырос с апрельского уровня 33,4 до 39,4 пункта. Апрельское значение индикатора было минимальным с начала исследований в середине 1997 года.

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности.

После рекордного сокращения в апреле объемы производства и новые заказы в мае продемонстрировали менее резкое снижение. Тем не менее сокращение по-прежнему было серьезным, поскольку некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, все еще сохраняются.

"Дальнейшее снятие ограничений [в рамках борьбы с] COVID-19 в ближайшие месяцы должно обеспечить дальнейший стимул для производителей", — заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

"Хотя мы все еще ожидаем беспрецедентного падения промышленного производства и ВВП во II квартале, исследование дает надежду на то, что сектор производства товаров может по крайней мере увидеть некоторую стабилизацию – и даже потенциально возвращение к росту – в III квартале", — отметил он.

По данным Eurostat, в I квартале ВВП еврозоны сократился на 3,8% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Это самое резкое квартальное снижение с начала сбора данных в 1995 году.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард на прошлой неделе заявила, что в 2020 году экономика еврозоны, вероятно, сократится на 8-12% в связи с последствиями пандемии COVID-19.