Еврокомиссия хочет ввести оплату доступа к единому рынку ЕС

Европейская комиссия может начать взимать плату с 70 тысяч компаний за доступ к рынку ЕС, чтобы помочь оплатить ее программу экономического восстановления от последствий пандемии коронавируса, сообщил в интервью изданию The Financial Times комиссар по бюджету Йоханнес Хан.

Хан сказал, что сейчас нет альтернативы предоставлению Европейской комиссии новых источников дохода для обслуживания долга, который она возьмет на себя в рамках плана помощи на 750 миллиардов евро ($833 миллиарда), согласно FT. Он призвал страны-члены ЕС поддержать введение налога на прибыль.

План комиссии для фонда восстановления включает предложения по нескольким новым "собственным ресурсам", включая доходы от торговли квотами на выбросы и налогообложения цифровых компаний, если глобальное решение не будет найдено.

Хан, похоже, расширяет общее предложение по сбору средств "на основе деятельности крупных компаний".

По словам Хана, сбор будет нацелен на 70 тысяч компаний в Европе с глобальными продажами, превышающими 750 миллионов евро, и будет зависеть от размера компании.

"Мы стремимся к тому, чтобы — самое позднее к концу 2027 года — у нас был функционирующий устойчивый поток новых собственных ресурсов в наш бюджет", — сказал он.

Негативные экономические последствия, вызванные пандемией коронавируса и согласием лидеров ЕС на беспрецедентные меры по оказанию помощи, вновь привели к обсуждению общего бюджета Евросоюза, который будет финансироваться странами-членами блока.

Вопрос о предоставлении полномочий по сбору налогов самому ЕС обсуждался в течение некоторого времени, хотя некоторые правительства сопротивлялись посягательству на их суверенитет.

Любые общие налоги ЕС потребуют одобрения всех 27 национальных правительств ЕС и Европейского парламента.