Правительство не поддержало законопроект о выплатах домохозяйкам

Правительство РФ не поддержало предложенный ЛДПР законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, партия ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предлагающий установить ежемесячные выплаты домохозяйкам в размере МРОТ.

В правительстве отметили, что в предусмотренном законопроектом определении домашнего хозяйства содержатся неконкретные формулировки. При этом документ не определяет подлежащих учету видов доходов, а также период и основания для прекращения выплаты пособия.