Владимирская область оказалась во власти непогоды

Владимирская область в эти выходные оказалась во власти непогоды. Как сообщает ГТРК "Владимир", ураганный ветер валил деревья во дворах Владимира и Коврова. По свидетельствам очевидцев, упавшими стволами повреждены автомобили. По счастливой случайности никто из людей не пострадал.

Сильные осадки стали причиной выхода из берегов рек в Александровском и Киржачском районах. Затоплены дачи, огороды, садовые товарищества. В результате паводка подтопленной оказалась автодорога между деревнями Гришино и Круглышово. Как уточнили в единой диспетчерской службе Алексадровского района, сообщение о ЧП поступило 30 мая.

Выяснилось, что затоплено шесть метров автомобильной дороги. Но уровень воды в реки быстро понизился, так что эвакуировать жителей не понадобилось.