Путин поздравил Кузнецову с рождением седьмого ребенка

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова родила сына. Он стал седьмым ребенком в семье омбудсмена. С прибавлением Кузнецову поздравил президент РФ Владимир Путин.

О радостном событии Кузнецова сообщила в Instagram 28 мая.

"Вот это и случилось. Сегодня новый человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей теперь десять внуков", – написала Кузнецова.

Омбудсмен не уходила в декрет на протяжении всей беременности и сейчас продолжает работать. Так, 1 июня она участвует в телемосте с участием президента РФ и многодетных семей.

В ходе онлайн-встречи, которую транслировал телеканал "Россия 24", президент обратился к Кузнецовой с поздравлением.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна, с рождением седьмого ребенка в вашей семье сына, – сказал президент. – От всей души желаю всего самого доброго всем многодетным семьям России".

Во время встречи, приуроченной к Международному дню защиты детей, Путин также выразил слова благодарности всем, кто "воспитывает и оберегает молодые поколения" – родителям, учителям, врачам и социальным работникам.